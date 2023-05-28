رسميا.. ليستر سيتي وليدز يونايتد يلحقان بـ ساوثهامبتون إلى الهبوط من البريميرليج

تأكد هبوط كل من ساوثهابتون وألحق به كلا من ليستر سيتي وليدز يونايتد إلى بطولة “تشامبيونشيب” بشكل رسمي.

وخسر فريق ليدز يونايتد برباعية أمام نظيره توتنهام في ختام البريميرليج ليحتل المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة ليهبط إلى التشامبيونشيب رسميًا.

بينما على الرغم من فوز ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف على وست هام، ألا أنه هبط رسميًا لتواجده في المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط برصيد 34 نقطة.

وسيشارك الموسم المقبل من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كل من مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بينما سيشارك كلا من ليفربول وبرايتون في الدوري الأوروبي، وأخيرًا أستون فيلا في دوري المؤتمر الأوروبي.