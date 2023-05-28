فخري الفقي يكشف تفاصيل قانون الضريبة علي الدخل

يناقشه مجلس النواب غدا:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن غداً سيتم مناقشة "قانون الضريبة علي الدخل" والمناقشة ستكون علي رفع حد الإعفاء علي المواطن من الضريبة، بمعني أن المواطن الذي يتقاضى ٣٦ ألف جنيها خلال العام لا يكون عليه ضرائب.

وأضاف "فخري الفقي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن المواطن الذي يتقاضى مليون و١٠٠ الف جنيهاً في العام ستزيد نسبة الضرائب عليه لتكون 27.5% بدلاً من 25% فقط.

وتابع فخري الفقي، أن الذي الموظف الذي يتقاضى مليون و100 ألف جنيه سوف يقوم بدفع 275 ألف جنيها ضرائب بدلاً من 265 الف في العام الواحد.