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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخري الفقي: ضريبة الدمغة لا تمس شريحة البسطاء

فخري الفقي
فخري الفقي

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن  مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة ورسوم التنمية لا يمس الطبقة البسيطة.

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مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

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معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "قانون رسم تنمية الموارد عرض علي البرلمان منذ عام، وتم رفضه لأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين البسطاء، بسبب فرض ضرائب علي السلع المعمرة والمياه الغازية".

 

وأضاف: "القرار يتعلق بالسلع المستوردة وليست المحلية، كالجمبري المستورد والكافيار"، موضحا: "القانون الحالي لرسم تنمية الموارد لا يمس الشريحة الكبيرة من البسطاء في مصر لذلك تم الموافقة عليه من مجلس النواب".

ولفت إلى أن هناك 35 نائبا تحدثوا بشأن هذا التعديل، وأبدوا رأيهم، وأجرى تصويت،  موضحا أن قانون رسم تنمية الموارد لا يستهدف زيادة أسعار المياه الغازية ولا السلع المعمرة، أما فيما يتعلق برسم المغادرة فزادت من 50 الي 100 جنيها وتم استثناء السائحين حال كانت الزيارة للمدن والمحافظات السياحية.

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