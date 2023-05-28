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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبري عبد المنعم: اشتغلت في بنزينة سنتين علشان أصرف على نفسي.. فيديو

صبري عبدالمنعم
صبري عبدالمنعم

حل الفنان صبري عبدالمنعم، ضيفا على الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد 2".

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صبري عبد المنعم: كنت أتقاضى 4 جنيهات من التمثيل.. فيديو

وقال الفنان صبري عبدالمنعم إن التمثيل يبدو صعبا لمن لا يحبه، لكنه في غاية السهولة لعاشق المجال، الذي يحرص دائما على تطوير أدواته والاستفادة من مهاراته.

 

وأكد الفنان صبري عبد المنعم، أنّه كان يتقاضى 4 جنيهات في اليوم من عمله في التمثيل خلال مرحلة البدايات، بينما أكثر أجر حصل عليه عندما سافر إلى دبي في مهمة عمل.

 

وأوضح الفنان صبري عبد المنعم، أنه استمر في البنزينة لمدة عامين حتى يستطيع الانفاق على نفسه، وتوفير احتياجات الدراسة، لافتا إلى أنه شارك في أكثر من 500 عمل فني فيما بعد.

صبري عبدالمنعم الفنان صبري عبدالمنعم الفنان صبري عبد المنعم الإعلامية نهال طايل

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