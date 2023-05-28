صبري عبد المنعم: كنت أتقاضى 4 جنيهات من التمثيل.. فيديو

حل الفنان صبري عبدالمنعم، ضيفا على الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد 2".

تحدث الفنان صبري عبدالمنعم، عن بدايته في مجال التمثيل، قائلا إنه كان يتقاضى 4 جنيهات في اليوم من عمله في التمثيل خلال مرحلة البدايات، بينما أكثر أجر حصل عليه عندما سافر إلى دبي في مهمة عمل.

أشار الفنان صبري عبد المنعم، إلى أن والده ألحقه بالثانوية الفنية، وفي اليوم الأول بالمدرسة وجد مسرحا فتأكد أنه مكانه المناسب وشغفه الأكبر.

وأوضح أنه بعد التخرج في المدرسة حصل على وظيفة روتينية عبارة عن مسؤول مخازن، مضيفا: "لتمثيل يبدو صعبا لمن لا يحبه، لكنه في غاية السهولة لعاشق المجال، الذي يحرص دائما على تطوير أدواته والاستفادة من مهاراته".