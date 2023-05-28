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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرواق الأزهري يواصل فعالياته بمراكز شباب دمياط

الرواق الأزهري
الرواق الأزهري

نفذت أمس إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط  ، برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة  داخل مراكز الشباب بالتعاون مع الازهر الشريف ، وذلك بمركز شباب  الشيخ ضرغام  التابع لإدارة شباب دمياط .
 

يهدف الرواق إلي  تصحيح المفاهيم الدينية  المغلوطة، تبصير النشئ نحو الطريق الصحيح 
، توجيه النشئ التوجيه السليم ،و الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشئ   .


وقد دار الحوار  حول أهمية الكلمة الطيبة وأثرها في المجتمع ، وأيضا الحديث عن مناسك الحج وأهمية تأدية جميع الشعائر من أجل حج مبرور.

يأتى هذا في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لإتاحة مراكز الشباب لنشر الوعي الديني والثقافي بين النشء في المقام الأول.

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دمياط الازهر الشريف الشباب والرياضة الرواق الأزهري بروتوكول التعاون تصحيح المفاهيم شباب دمياط مديرية الشباب والرياضة

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