الرواق الأزهري يواصل فعالياته بمراكز شباب دمياط

نفذت أمس إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط ، برنامج رواق الأزهر للطفل والأسرة داخل مراكز الشباب بالتعاون مع الازهر الشريف ، وذلك بمركز شباب الشيخ ضرغام التابع لإدارة شباب دمياط .



يهدف الرواق إلي تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، تبصير النشئ نحو الطريق الصحيح

، توجيه النشئ التوجيه السليم ،و الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشئ .



وقد دار الحوار حول أهمية الكلمة الطيبة وأثرها في المجتمع ، وأيضا الحديث عن مناسك الحج وأهمية تأدية جميع الشعائر من أجل حج مبرور.

يأتى هذا في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لإتاحة مراكز الشباب لنشر الوعي الديني والثقافي بين النشء في المقام الأول.