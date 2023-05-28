الفقي على زيادة الرسوم الجديدة .. لا تمس محدودى الدخل

أجاب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة التخطيط والموازنة على سؤال حول سرعة إقرار البرلمان على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بعد رفضه قبل عام ونصف.

وقال فخري الفقي: ما فيش سرعة ولا حاجة الأول يخص التنمية والثانية يخص خفض ضريبة الدخل لرفع الاعفاء الضريبي على طبقة الموظفين في القطاعين العام والخاص حيث أن زيادة حد الاعفاء اللجنة على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه.

وكشف : الوضع الحالي قبل التغيير لو شخص يحصل على 2000 جنيه شهريًا لا يدفع ضرائب وما يزيد عن ذلك يكون هناك شرائح تبدأ من 2.5 % وينتهي لـ 25% الوضع الجديد أنه تم رفع حد الإعفاء لمن يحصل على 3000 جنيه فأقل فلا يدفع ضريبة دخل أو كسب عمل".



ولفت خلال مداخلة برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن أهم فلسفة للقانون واضحة أن أثر السياسة السياسية الضريبية التحويلي إلى المقتدر لمن يملك القدرة لشراء بدلاً من المواطن البسيط .



وتابع: قانون رسم تنمية الموارد عرض علي البرلمان منذ عام، وتم رفضه لأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين البسطاء، بسبب فرض ضرائب علي السلع المعمرة والمياه الغازية.



ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل هذا توقيت مناسب في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم يتصاعد سواء كان سببه محليا أو مستورد والناس تأن هل هذا توقيت ضروري رغم أن مشروع القانون موجود منذ سنة ونصف داخل أدراج البرلمان ؟

وأجاب :"فيما يخص ارتفاع الأسعار عبر زيادة المرتبات تحاول تخفيف الأعباء بزيادات الدعم ورفع فاتورة الدعم وحزم الحماية سنناقش الموازنة العامة بعد أسبوعين وهذه الموارد مدرجة ضمن بنود الموازنة العامة القادمة وهو توقيت ضروري ".



ورداً على سؤال هل السياسة المالية لها علاقة بتوسيع الموارد ولا سياسة أخد من هنا وأحط هنا؟ ليرد قائلاً : يندرج رفع حد الإعفاء إلى التأثير على باقي الشرائح حيث، حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلاً من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، وذلك لتوفير التكلفة التي تتكفلها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليار جنيه.



وحول فرض ضرائب رسوم على السينما والباليه والمسارح قالت الحديدي : "دي ملهاش علاقة بطبقة معينة عوزين نشجع الناس تدخل وتشوف وتتفرج عوزين ننمس الثقافة مش نسيب الناس للمهرجانات قال الفقي : “ لا تحصل الضريبة على الأماكن اللي بيكون فيها الدخول فيها حرا، يعني من غير تذاكر. و لا يوجد فرض ضريبة على المسرح، ولكن عروض الأوبرا والبالية”.



