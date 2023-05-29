أحمد الكحلاوي: كنت على مدار 15 عاما الذراع اليمنى لوالدي في فرقته

قال الدكتور أحمد الكحلاوي مداح النبي، إنه تربى في اسرة مترابطة تعشق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 3 أشقاء ، هم الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي وأخوه الدكتور محمد الكحلاوي أستاذ العمارة الإسلامية مشيرا إلى أنه قدم العديد من الأعمال والاناشيد الدينية والمدائح النبوية أهمها سيدنا الحسين، يا رب صلي على محمد وملحمة تقديم بردة الامام البوصيري بشكل فني.

وأضاف الكحلاوي في حديثه لـ صدى البلد أنه فترة دراسته في جامعة القاهرة وأصبح المطرب الاول للجامعة والجامعات المصرية لاربع سنوات وسافر بعدها إلى سويسرا واستقر فيها 8 سنوات موضحا حول سر تحول الشيخ الكحلاوي قائلا لم يكشف أبي رحمه الله أي كواليس عن هذا التحول، وحين سئل عن ذلك قال انها إرادة الله وحين تقع اللمحة تأتي الصلحة مع الله سبحانه وتعالى وطوال حياته لم يفصح عن أسباب ذلك، ولا يعرف أي شخص أسباب هذا التحول غيره، فحتى نحن أبناؤه لا نعرف عن ذلك شيئاً.

وأوضح أنه بعد وفاة والده ولما سافر سويسرا كان في حال بعيداً عن طريق الحق، وكان كل ما يشغله هو الغناء والعيش كما يحلو ، لكن رأى رؤيا صادقة إذ رأى والده رحمه الله يعاتبه على ترك اتجاهه في مدح النبي خاصة وأنه كان لمدة خمسة عشر عاما ذراع والده الأيمن في فرقته الإنشادية، وكان ينتظر أن يكون خليفته، وشعر أن هناك عتاباً وغضباً وحزناً وكانت العودة سريعة وفي توقيت غريب حيث كانت فترة أعياد جينيف التي ينتظرها المغنون لينالوا الشهرة.

وأشار إلى أنه حصل على الدكتوراة فى فنون الإنشاد الدينى بدرجة شيخ مديح من جامعة الحضارة الإسلامية 2007 ، والوسام الذهبى من الحكومة اللبنانية برتبة " فارس " فى الإنشاد والدكتوراة فى الطريقة التربوية الفنية فى تناول السيرة المحمدية من جامعة كامبردج البريطانية وله العديد من الدروع وشهادات التقدير والأوسمة من مختلف الدول .

وأضاف أن وسائل الإعلام والصحف تربط ما بين الأغنية الدينية والمواسم والمناسبات الدينية فقط المولد النبوي الحج وشهر رمضان موالد الأولياء فقط، نمتنى أن يكون هناك بالإنشاد الديني طوال العام