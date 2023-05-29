" بغدودة" ليس سوبر مان .. اتحاد المصارعة : وزارة الشباب بريئة من ازمة اللاعب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، مناقشات موسعة حول ازمة هروب لاعب المصارعة احمد بغدودة ، وذلك خلال مناقشات استعدادات الاتحادات الرياضية لاولمبياد باريس 24 ، بحضور وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي .

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب عدد من التساؤلات للقائمين علي اتحاد المصارعة ، حول اسباب هروب اللاعب واسباب، احالة عدد من أعضاء الاتحاد للنيابة .

وعقب نبيل الشوربجي ، امين صندوق اتحاد المصارعة ، بأن والد اللاعب الهارب احمد بغدودة أثار اللغط بمعلومات مضللة في وسائل الاعلام ، وأدعي ان الاتحاد خصم منه مكافآت الفوز في البطولة ، وهو ما يتنافي مع الواقع .

وأشار الي ان بغدودة تم اختياره في المشروع القومي للناشئين وظل فيه من 2012 الي 2017 ، ثم انتهت فترة تدريبه وانتقل للعب في مركز شباب بيلا ، وبعد فترة قرر الاتحاد ضمه من بيلا للمشروع القومي للصفوة وذلك لتحسين دخل اللاعب حيث يتقاضي ٢٠٠٠ جنيه من " الصفوة" و٣ الاف من اتحاد المصارعة .

وأضاف ان لائحة اتحاد المصارعة ، تنص علي ان انتقال اي لاعب من نادي لأي جهة يقوم بسداد 13600 جنيه لصالح الاتحاد ، وتم الاتفاق مع اللاعب علي خصمهم من مرتبه من الاتحاد ، لافتا الي ان " بغدودة " كان له لدي الاتحاد 18 ألف جنيه أجر 6 شهور ، وتم خصم الضرائب منهم ورسوم الانتقال من بيلا .

وأشار الي انه قبل هروب اللاعب ب ٣ أيام تم فتح ازمة الخصم من مرتبه بحضور مسئولي وزارة الشباب ، الذين علموا بتلك المشكلة لاول مرة لافتا الي ان الوزارة لا دخل لها بازمة اللاعب وعندما علمت بالمشكلة وعدت " بغدودة " برد المبلغ له عقب عودته لمصر .

واستطرد امين صندوق اتحاد المصارعة حديثه :" بغدودة ليس سوبر مان واخطأ خطأ كبير وسيؤدي التعاطف معه الي هروب ابطال آخرين "وتابع :" لدينا ابطال يتلقون عروض بالملايين للتجنيس مثل "كيشو " وسمر حمزة ورغم ذلك يرفضون تلك العروض بدافع الانتماء ".