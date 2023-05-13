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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبطال مصارعة القومي للموهبة بكفر الشيخ يشاركون بالبطولة الإفريقية بتونس .. صور

المشاركان في البطولة
المشاركان في البطولة

توجه أبطال المنتخب القومى للمصارعة إلى تونس الشقيق، والمنضم إلى صفوفهم اثنان من لاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، بقيادة كابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب ومدرب المشروع بالمحافظة، للمشاركة في البطولة الإفريقية للمصارعة لمنتخبات الحرة والرومانية والمصارعة المقامة في 15 حتى 21 مايو الجاري بدولة تونس الخضراء، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لاعبى المشروع من أبناء المحافظة والمنضمين إلى المنتخب القومى للمصارعة هما: أحمد عبد الباري شعبان وعمر حسين أبناء مصارعة بيلا، متمنيا لهم تحقيق المزيد من النجاحات باسم مصر، مشيراً إلى أن مشاركة الأبطال بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

لاعبا المنتخب

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لإكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب فى كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة، وشهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الإفريقية التى أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق، بعد انضمام 4 لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة.

المشاركان في البطولة 
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