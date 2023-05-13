كفر الشيخ .. إزالة 11 حالة تعدٍ على مساحة 15 فداناً بمركز الرياض

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمركز الرياض، ضمن الموجه 21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وتمكنت الحملة من إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 15 فداناً، والتي جاءت برئاسة اللواء هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، وبحضور المهندس وائل عبد الرؤوف، نائب رئيس المركز والمدينة، واللواء وائل الأشوح، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والرائد شعبان خليفة، نائب مأمور مركز الرياض وجهات الولاية ورؤساء القرى.



ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.