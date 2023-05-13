عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية بينهما.. عامل ينهي حياة موظف في كفر الشيخ

جثة
جثة

أنهى عامل مقيم بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حياة موظف، وذلك بطعنه بسلاح أبيض، لوجود خلافات مالية بينهما.

الإعدام شنقاً لربة منزل ونقاش قتلا الزوج في كفر الشيخ

جروح بالبطن والحوض.. سقوط ضحيتين جديدتين نتيجة عقر كلب في كفر الشيخ


كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «ع.ع» 28 سنة، يقيم بقرية كفر إبراهيم، إلى مستشفى دسوق العام مصاباً بجرحين شبه نافذيين بالصدر من الناحيتين اليمنى واليسرى، وتوفي أثناء تلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

بسؤال عم المجني عليه، اتهم ع.م 26 سنة، عامل، بالتعدي على نجل شقيقه بالضرب محدثاً الإصابات المشار إليها وذلك إثر وجود خلافات مالية بينهما.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، والأداة المستخدمة سلاح أبيض عبارة عن سكين ذات نصل حاد، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 6396 لسنة 2023م، جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.

الإسعافات الطبية القبض على المتهم اللواء خالد عبد السلام بدر أمن كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ بسلاح أبيض جهات التحقيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلافات مالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي.. خدمات

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقاً لربة منزل ونقاش قتلا الزوج في كفر الشيخ

ختام فعاليات الدورة التدريبية لممرضات المستشفيات في كفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ.. 19 مدرسة تحصل على شهادة الاعتماد في جودة التعليم

توريد 113 ألفاً و486 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

ممارسة الرياضة في الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ

كفر الشيخ يختتم تدريباته استعداداً لـ بروكسي.. صور

توريد 111 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

تواصل فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ .. صور

ترشيحاتنا

الرئيس يوجه باستمرار تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين

استشهاد شاب فلسطيني بعد إدعاءات الاحتلال لتنفيذه عملية طعن جنوب غرب جنين

السيسي يوجه بتطوير هيئة التأمين الاجتماعي بالتحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية

بشرى .. الزراعة تطرح أضاحي بأسعار أقل من السوق خلال أيام

أسماء الله الحسنى.. فوائدها وأسرارها

زيلينسكي يتوجه لـ ألمانيا غدًا بعد إيطاليا.. اعرف سر وأهداف الزيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتقوا الله.. لافتة داخل المنتزه تثير ضجة وتحذر من الأفعال الغير أخلاقية

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لإطلالة درة البيضاء

أرخص و أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

احترس منهم .. 9 أعراض عليك ملاحظتها تدل على نقص الحديد بالجسم

فيديو

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ