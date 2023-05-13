خلافات مالية بينهما.. عامل ينهي حياة موظف في كفر الشيخ

أنهى عامل مقيم بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حياة موظف، وذلك بطعنه بسلاح أبيض، لوجود خلافات مالية بينهما.



كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول «ع.ع» 28 سنة، يقيم بقرية كفر إبراهيم، إلى مستشفى دسوق العام مصاباً بجرحين شبه نافذيين بالصدر من الناحيتين اليمنى واليسرى، وتوفي أثناء تلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

بسؤال عم المجني عليه، اتهم ع.م 26 سنة، عامل، بالتعدي على نجل شقيقه بالضرب محدثاً الإصابات المشار إليها وذلك إثر وجود خلافات مالية بينهما.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، والأداة المستخدمة سلاح أبيض عبارة عن سكين ذات نصل حاد، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 6396 لسنة 2023م، جنح مركز دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.