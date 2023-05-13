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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقاً لربة منزل ونقاش قتلا الزوج في كفر الشيخ

حبل المشنقة
حبل المشنقة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، السبت، بالإجماع بمعاقبة نقاش وربة منزل، بالإعدام شنقاً، لاتهامهما بقتل الزوج عمداً، وذلك عقب استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب.
 

وترجع أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، بقيام «علاء الدين.ع»، 30 سنة، نقاش، ويقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، و«نيرة.ج»، 33 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه «حسني.ا.»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كما تبين من أوراق القضية، أن المتهم الأول بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض محل الاتهام الثاني وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقته استدرجه إلى مكان ناءٍ غير مطروق وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسلاح أبيض أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وجه له تهمة  إحرازه سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني.


كما تبين، أن المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة وذلك بأن وسوست له بقتله وما أن لقى قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاوم منه مزهقًا روحه.

الرأي الشرعي المتهمة الثانية بالاعدام شنقا المجني عليه المستشارين حكمة جنايات سبق الإصرار والترصد فضيلة مفتى الجمهورية محكمة جنايات كفر الشيخ

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