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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جروح بالبطن والحوض | جريمة كلب جديدة في كفر الشيخ

كلب
كلب

استقبل مستشفى كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، شخصين مصابين بعقر كلب، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والأمصال اللازمة لهما، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.

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وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوصول شخصين إلى المستشفى العام مصابين بعقر كلب.

وتبين أن المصابين هما: محمود. ن. أ 57 سنة، مصاب بجروح متعددة بالبطن والحوض، ورمضان. م. ح 40 سنة، مصاب بجرح بالصدر، مقيمان بقرية روينة بمركز كفر الشيخ.

مستشفى كفر الشيخ العام استقبل منذ يومين 6 أشخاص بينهم 5 أطفال مصابين نتيجة عقر كلب مسعور، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والأمصال اللازمة لهم.

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