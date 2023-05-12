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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممارسة الرياضة في الحدائق والمتنزهات العامة بكفر الشيخ

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

شهدت عدد من المتنزهات والحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة فعاليات مشروع تنشيط الرياضة فى المتنزهات العامة والحدائق، تقدم بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تدعيم المشروع بمجموعة من المدربين المتخصصين لتدريب المشاركين بالبرنامج من كل الأعمار يوم الجمعة من كل أسبوع بالاماكن المفتوحة، لحثهم على ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق وجعلها اسلوب حياة، فعاليات المشروع تتضمن رياضات "المشي، الجري، تمرينات لياقة بدنية".

تقدم فاعليات مشروع تنشيط الرياضة فى المتنزهات العامة والحدائق بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، غادة جمال الدين مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير الإدارة، تنفيذ محمد سليمان، منسق المشروع، أسامة زيد وأسماء ربيع، مدربي المشروع.

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