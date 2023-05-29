عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد يوسف: سره الباتع ظل حلما بالنسبة لي

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

كشف  المخرج خالد يوسف أن مسلسل "سره الباتع" ظل حلما بالنسبة له منذ أن حصل على حقوق ملكية الرواية في عام  2009  قائلاً: “كنت  بحاول استشرف ثورة يناير عبر تلك الرواية وعملت فيها زمنين زي دلوقتي  وملحقتش أعملها قبل الثورة  لكثرة الأعمال وقتها المتعاقد عليها”.

 

وتابع يوسف خلال حواره بـ أون أي: "طبيعي لأن مصر على مدار تاريخها لم تشهد إلا  احتلالين  حاولا تغيير هويتها وهما الإخوان المسلمين والاحتلال الفرنسي قائلاً : "الاحتلالين الأوحدين اللذين حاولا التدخل في هوية مصر الاحتلال الفرنسي والإخوان و لكن  مهما حدث عندما تتجمع إرادات المصريين  فإن أجسادهم تفرز إكسيراً  يجعلهم  يصنعون المعجزات ".


وذكر أنه في وقت الإخوان رغب في تقديم الرواية في صورة فيلم  سينمائي عام 2012 يستشرف خروج الإخوان من سدة الحكم وأنه عرض ذلك على رجل الأعمال نجيب ساويرس  قائلاً: "في عصر الإخوان عام 2012 كنت عاوز فيلم استشرافي لخروج الإخوان من مصر ورحت لنجيب ساويرس وكان وقتها في لندن خارج مصر وتحدثت معه عن الفكرة وأنها بمثابة "فيلم الانتصار" واستشرفت فيه 30 يونيو وتوقعت الإخوان ميقعدوش أكتر من سنة في الحكم وأعجب حينها بالفكرة ولكن للأسف  لم يستطع الرجوع لمصر حينها وسبقتنا 30 يونيو ".


وشدد أنه مؤمن بثورة يونيو بشكل كبير جدا، ومهما دفع ما أسماه ضرائب من موقفه منها  لكنه لن يكفر بها  قائلا: "مهما حصلي ودفعت ضرايب عمري ما هكفر  بثورة 30 يونيو مهما حصل مش هتتغير المعادلة هتفضل ثورة مستحقة وحتمية حماها الجيش".


وأشار إلى أنه فضل  تقديم سره الباتع في صورة  مسلسل  أفضل من عمل سينمائي قائلا: "عملته مسلسل  لاني لقيت الاحداث أكبر من دخولها في فيلم لأنها سوف تتناول سرد زمنين  من 2010 إلى الان ثم  حقبة الاحتلال الفنسي فارثت أن تكون عملا دراميا".

 

خالد يوسف سره الباتع ثورة يناير المخرج خالد يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

ترشيحاتنا

بركلات الترجيح.. انبي يفوز على فيوتشر ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ