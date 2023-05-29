خالد يوسف: سره الباتع ظل حلما بالنسبة لي

كشف المخرج خالد يوسف أن مسلسل "سره الباتع" ظل حلما بالنسبة له منذ أن حصل على حقوق ملكية الرواية في عام 2009 قائلاً: “كنت بحاول استشرف ثورة يناير عبر تلك الرواية وعملت فيها زمنين زي دلوقتي وملحقتش أعملها قبل الثورة لكثرة الأعمال وقتها المتعاقد عليها”.

وتابع يوسف خلال حواره بـ أون أي: "طبيعي لأن مصر على مدار تاريخها لم تشهد إلا احتلالين حاولا تغيير هويتها وهما الإخوان المسلمين والاحتلال الفرنسي قائلاً : "الاحتلالين الأوحدين اللذين حاولا التدخل في هوية مصر الاحتلال الفرنسي والإخوان و لكن مهما حدث عندما تتجمع إرادات المصريين فإن أجسادهم تفرز إكسيراً يجعلهم يصنعون المعجزات ".



وذكر أنه في وقت الإخوان رغب في تقديم الرواية في صورة فيلم سينمائي عام 2012 يستشرف خروج الإخوان من سدة الحكم وأنه عرض ذلك على رجل الأعمال نجيب ساويرس قائلاً: "في عصر الإخوان عام 2012 كنت عاوز فيلم استشرافي لخروج الإخوان من مصر ورحت لنجيب ساويرس وكان وقتها في لندن خارج مصر وتحدثت معه عن الفكرة وأنها بمثابة "فيلم الانتصار" واستشرفت فيه 30 يونيو وتوقعت الإخوان ميقعدوش أكتر من سنة في الحكم وأعجب حينها بالفكرة ولكن للأسف لم يستطع الرجوع لمصر حينها وسبقتنا 30 يونيو ".



وشدد أنه مؤمن بثورة يونيو بشكل كبير جدا، ومهما دفع ما أسماه ضرائب من موقفه منها لكنه لن يكفر بها قائلا: "مهما حصلي ودفعت ضرايب عمري ما هكفر بثورة 30 يونيو مهما حصل مش هتتغير المعادلة هتفضل ثورة مستحقة وحتمية حماها الجيش".



وأشار إلى أنه فضل تقديم سره الباتع في صورة مسلسل أفضل من عمل سينمائي قائلا: "عملته مسلسل لاني لقيت الاحداث أكبر من دخولها في فيلم لأنها سوف تتناول سرد زمنين من 2010 إلى الان ثم حقبة الاحتلال الفنسي فارثت أن تكون عملا دراميا".