لميس الحديدي تعلق على فوز أردوغان

علقت الإعلامية لميس الحديدي علي فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بحسب اللجنة العليا للانتخابات قائلة : " اردوغان رئيسا لمدة خمس سنوات بعد تربعه على العرش لمدة عشرين عاماً وذلك بعد فوزه في أول جولة إعادة في تاريخ تركيا ".



وأضافت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON: " جولة الإعادة جرت بنسبة مشاركة 84% بالنسبة للناخبين في الداخل وبنسبة تجاوزت 90% في الخارج وهو عكس ماحدث في المرحلة الاولى من الانتخابات ".



أكملت : " تعهد بخفض التضخم، وتحسين أجور الناس، وقال "باي باي كمال". وتأثير ذلك لي له علاقة بتركيا فقط بل بالمنطقة والمحيط الاقليمي تركيا أصبحت لاعبا مهما، وعلاقتها بمصر تتحسن في الفترة الأخيرة.