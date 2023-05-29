حسين فهمي يكشف كواليس قبوله العمل بـ سره الباتع

كشف الفنان حسين فهمي كواليس قبوله بدور شخصية "كليمان" في مسلسل سره الباتع، قائلاً : " خالد يوسف قال لي عاوز أقابلك وندردش وعندما قابلني أخبرني بالدور، وأكد أن الدور بالمسلسل صعب، وأن به ركوب خيل.. وقلي خايف عليك لان فيه صعوبة وحركة كتير قولت له موافق ملكش دعوة وأنا عايز اتعب".

وأضاف خلال حواره " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" -تاريخ تلك الفترة مهم في حياتنا شعب بطبعه تقبل كثير من المستعمرين وكلمة " الرحايا " التي ذ كرها يوسف في درشته شجعتني لقبول الدور لانها كلمة ذات معنى كبير وأن كل محتل بيجي مصر بيتم دهسه زي الرحايا فتحمست للدور بمجرد حكاية خالد وكلمة "رحايا " ومضيت من غير ما أقرأ لثقتي الكاملة فيه".



وذكر أنه قرأ رواية يوسف إدريس في الماضي وكان يربطه به علاق صداقة قوية وكان يعمل مع يوسف شاهين قائلاً : " علاقتي بيه علاقة صداقة قريبة ولما علمت بروايته كنت متمسك بالاسم " سره الباتع " ليكون نفس الاسم الدرامي وهي أول مرة اعمل مع خالد يوسف وانبسط شخص مريح وبسيط" .



وكشف أنه بذل مجهوداً كبيراً في ركوب الخيول قائلاً : " وجدت صعوبة في مشاهد الخيول ومرة عدت المشهد تسع مرات وكان" شوت" كبير وطول المشهد كان فيه نزول وركوب ولكن إستمتعت بيه جدا".