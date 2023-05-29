أحمد عبد العزيز: خالد يوسف دفعني للعمل في سره الباتع

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، أن هناك اختلاف كبير بين شخصية الشيخ شهاب في سره الباتع وبين شخصية " العطار مبروك |" للفنان الراحل حسن البارودي في فيلم “ الزوجة الثانية”.

وأةضح خلال حواره على قناة أون أي، أنه تردد كثيراً في قبوله للدور بـ سرة الباتع نظرا لأنه بمثابة تغير في طبيعة الأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية حيث كان دائما ما يقدم شخصيات في دائرة العدل والحق ".

وأوضح أحمد عبد العزيز: " خوفت من أداء شخصيتي في مسلسل سره الباتع.. ومكنتش لاقي الأبعاد الإنسانية في الشخصية. دوري في سره الباتع عكس أدواري المثالية اللي عملتها قبل كدة.. وخالد يوسف طمني جدا.

وأشار إلى أنه :" أخبرت المخرج خالد يوسف بمخاوفي ولوعتي وقلقي لأني لم أرى نموذج شخصية الشيخ شهاب في الشخصيات التي رأيتها في حياتي أو قدمتها في إطار نوعية الشخصيات لكنه دفعني دفعاً وشجعني للقيام بالدور".



وأشاد بتجربة العمل مع المخرج خالد يوسف قائلاً : " خالد يوسف متمكن من كل عناصر الإخراج في العمل الفني.. وسعيد بالعمل معه. وهو شخص دقيق مش بيعدي الفتفتوتة وكنت بعمل دقني في ساعتين لانه مش بيفوت شعراية " .



وتابع: سره الباتع عمل مهم بيحط أيده على جزء كبير من تركيبة الشعب المصري وهو بمثابة عمل حقيقي رواية ليوسف إدريس أخرجها المخرج خالد يوسف بشكل استطاع رصد أن الشعب المصري لديه سر دفين وهو أنه يدافع به عن هويته ونفسه أمام لمستعمر أو المحتل الذي يرغب في تغيير الهوية ونجح في عمل وإنتاج ضخم يعيد لنا الامل في أن يكونهناك مسلسل تاريخي جاد يبقى على خريطة الشاشة.