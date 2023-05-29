من حمام غرفة الملابس.. فرجاني ساسي يكشف موقفا طريفا مع طارق حامد.. فيديو

كشف التونسي فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري والزمالك السابق، عن موقف طريف جمعه بطارق حامد، أثناء تواجدهما في نادي الزمالك.

وسرد ساسي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، تفاصيل الواقعة قائلًا: "في مباراة وادي دجلة في أول موسم مع سباستيان جروس كان وقتها طارق حامد غائبًا عن المباراة للإيقاف، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وكان دجلة أفضل في أحداث هذا الشوط الأول".

وأضاف فرجاني ساسي: بين شوطي اللقاء، دخلت حمام غرفة الملابس واتصلت بطارق حامد عبر الهاتف، وقالي الأفضل نلعب بطريقة معينة".

وتابع: "ذهبت للمدرب وقلت له من الأفضل أن نلعب بتلك الطريقة التي قالها لي طارق حامد وأقتنع جروس وقتها ونزلنا الشوط الثاني وانتصرنا في تلك المباراة بفضل رؤية طارق حامد".