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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

خنافس ساعة الموت

تلتهم كل شيء| إذا شاهدت هذه الحشرة فمنزلك في خطر.. علامات وجودها

خنفساء ساعة الموت
خنفساء ساعة الموت

تحذيرات من خطر متزايد بسبب انتشار خنافس ساعة الموت، التي تتسبب في أضرار جسيمة للمباني القديمة والعقارات.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أظهرت الدراسات أن هذه الخنافس قادرة على تدمير الأخشاب الصلبة واللينة التي تتأثر بالتعفن. 

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وقد أدى ذلك إلى أضرار هيكلية خطيرة في بعض الحالات، وخاصة في المباني التاريخية والعقارات القديمة.

خطر خنافس ساعة الموت

وتعتبر هذه الخنافس من الحشرات الشائعة في الربيع وأوائل الصيف، وينبغي توخي الحذر إذا ظهرت حول منزلك. وتنبه موقع Wildlife Trusts إلى أن "يرقات هذه الخنافس تعيش في الأخشاب الميتة والأشجار القديمة والمباني".

وتمثل هذه المشكلة تحديًا للمالكين للمباني القديمة والعقارات التي تعاني من تسوس الخشب، حيث يمكن أن تتسبب هذه الخنافس في تفاقم المشكلة وتسبب أضرارًا جسيمة للهياكل الخشبية.

وتنصح الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الخنافس، وذلك عن طريق تنظيف وتهوية المباني بشكل منتظم، والتخلص من الأخشاب المصابة بالتسوس والتعفن، وتطبيق مواد حافظة على الأخشاب الجديدة لتجنب تعرضها للخنافس. 

كما ينبغي الاستعانة بخبراء متخصصين في حالة الاشتباه بوجود هذه الآفة في المبنى، وعلى الرغم من أن اسم خنفساء ساعة الموت يثير الرعب، إلا أن المخاطر التي يمكن أن تلحقها بهذه الآفة بمنزلك هي الأكثر إثارة للقلق.

علامات وجود خنافس ساعة الموت في المنزل

تتميز غزوات خنفساء ساعة الموت بصوتها، ولكن هناك علامات أخرى يمكن استخدامها للكشف عن وجودها في المباني. فقد أظهرت دراسات أن هذه الخنافس تفضل البلوط وتخرج في بعض الحالات من الشقوق بدلاً من الثقوب.

وعند وجود الآبار، فإن قطرها يصل إلى حوالي 3 مم وتترك غبارًا بلون الكريم. كما تترك حبيبات على شكل كعكة، ولها شعر صغير يزين الجسم البني الغامق، ويبلغ طولها حوالي 7 ملم. وتبيض بيضها وهومدبب قليلاً ولزج، بينما تكون اليرقات باللون الأسود.

ويقول متخصصو الآفات إن اليرقات يمكن أن تعيش في الخشب لمدة تصل إلى سبع سنوات، وهذا يجعلها أكثر الخنافس التي تسبب تلفًا للخشب في المملكة المتحدة. 

وتنصح المنافذ بالاستعانة بخبراء لتحديد ومكافحة الخنافس، ولكن يمكن أيضًا إجراء بعض الأبحاث البسيطة باستخدام الغراء القابل للذوبان في الماء وورق المناديل الخالية من الأحماض لقتل الحشرات.

على الرغم من أن خنافس ساعة الموت تشكل خطرًا على المباني القديمة والعقارات، إلا أن هذا النوع من الخنافس يعد شائعًا في الربيع وأوائل الصيف، ويمكن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد من انتشارها. وتتمثل هذه الإجراءات في تنظيف وتهوية المباني بشكل منتظم، والتخلص من الأخشاب المصابة بالتسوس والتعفن، وتطبيق مواد حافظة على الأخشاب الجديدة لتجنب تعرضها للخنافس.

الأشجار القديمة الأخشاب أضرار جسيمة خنافس ساعة الموت

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