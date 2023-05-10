تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

أثارت تحذيرات خبراء في بريطانيا حالة من الذعر بين المواطنين بشأن اقتراب ظهور أسراب من حشرات سامة يبدأ موسم تكاثرها في مايو ويستمر حتى يوليو على الأقل.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأربعاء، فقد حذر الخبراء المواطنين البريطانيين من الذهاب إلى أي مكان بالقرب من اليرقات السامة التي يتوقعون أن تضرب المملكة المتحدة خلال الشهرين المقبلين بالصيف.

ولفت التقرير إلى أن هذه الحشرات تشتهر بـ بنمو الشعر السام في جميع أنحاء الجسم مما قد يتسبب في حدوث طفح جلدي وتهيج في العين والحلق والقيء والدوار والحمى ونوبات الربو.

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الزعر في بريطانيا

التعامل مع الحشرات السامة

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن حوالي 225 شخصا قد تسمموا بسبب الحشرات العام الماضي، أي أربعة أضعاف ما حدث في عام 2021، وهو 56 شخصا.

وتشتهر اليرقات بصنع منازل بيضاء بحجم كرة التنس في الأشجار خاصة “البلوط” والأسطح الأخرى أثناء تكاثرها ووضع بيضها.

وتسبب هذا الخلل بالفعل في حدوث مشكلات في جنوب إنجلترا، بعد وصول الآفات إلى لندن عبر شحنة من الأشجار وانتشارها إلى المناطق المحيطة.

من جانبها، حذرت لجنة الغابات في المملكة المتحدة الجمهور من عدم الاقتراب من اليرقات إذا تم رصدها، وبدلا من ذلك إبلاغ الوكالة بأي مشاهدات.