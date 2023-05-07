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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا..هل ابتلعت سيارته؟

سائق يفأجا بـ حفرة
سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا.هل ابتلعت سيارته

في واقعة صادمة، فوجىء سائق يبلغ من العمر 78 عاما بـ حفرة كبيرة بالأرض بعمق 12 قدما في طريق كارلتون، وركسوب، مقاطعة نوتينجهامشاير البريطانية

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، ثبت سائق سيارة “سكودا فابيا أسود” بطريق الخطأ عجلة سيارته اليسرى الأمامية على الحفرة بعد الساعة الـ 7 صباحا.

ماذا حدث؟

ولفت التقارير المحلية إلى أن صاحب محل حلاقة بالمنطقة ساعد الرجل على الخروج من الحفرة بسيارته، معلقا: “السائق كان بخير لكن آثار الصدمة المروعة كانت ظاهرة بشدة على ملامح وجهه”. 

وأشارت إلى أنه لم يصب أحد في الحادثة المروعة، مبينا أن العجوز اعتاد استخدام هذا الطريق بانتظارم أثناء ذهابه إلى صالة الألعاب الرياضية. 

من جانبها، أغلقت قوات الشرطة الطريق إلى حين إصلاحه. 

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السيارة فوق الحفرة

 

السيارة فوق الحفرة
السيارة فوق الحفرة

 

 

 

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