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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضاءة معالم بريطانيا بألوان علمها احتفالًا بتتويج تشارلز| صور

معالم بريطانيا
معالم بريطانيا

أضاءت بريطانيا مجلسي البرلمان وعدد من المعالم، بألوان علم المملكة المتحدة "الأحمر والأبيض والأزرق"، وذلك احتفالًا بتتويج الملك تشارلز الثالث أمس السبت.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أضاء المنزل التاريخي لحكومة المملكة المتحدة بألوان علم المملكة المتحدة بعد ساعات فقط من تتويج الملك رسميًا بصفته العاهل الحاكم في ويستمنستر أبي.

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ويعد هذا التتويج أول تتويج لعاهل بريطاني منذ أكثر من نصف قرن، بعد أن تمتعت الملكة  الراحلة إليزابيث الثانية، التي توفيت في سبتمبر الماضي، بحكم دام 70 عامًا.

ويقع مجلسا البرلمان على بعد أمتار قليلة من  ساعة بيج بن، التي أضيئت أيضًا في تكريم للملك تشارلز، وتغيرت بشكل متقطع من الأزرق إلى الأحمر.

فيما يقع على الضفة الشمالية لنهر التايمز، قصر وستمنستر، والذي جذب انتباه محبي الملك الذين توافدوا بالآلاف إلى العاصمة لحضور مراسم التتويج في عطلة نهاية الأسبوع.

وتُوج تشارلز الثالث، اليوم السبت، ملكًا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا.

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كما جرى تتويج الملكة كاميلا، وارتدت  قرينة تشارلز تاجًا مستخدمًا، حيث قال قصر باكنجهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج.

بريطانيا علم المملكة المتحدة الراحلة إليزابيث الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الملك تشارلز الثالث

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