العاهل الأردني: نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة مع بريطانيا

وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في بريطانيا بأنه كان "رائعا".

وقال العاهل الأردني عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أحر تهانينا وتمنياتنا لعهد مجيد ومزدهر نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التي امتدت لقرن من الزمان".

كان العاهل الأردني والملكة رانيا العبدالله قد عادا، مساء اليوم/السبت/ إلى العاصمة عمان عقب المشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والملكة كاميلا.

وحضر مراسم التتويج، التي أقيمت بكنيسة دير ويستمنستر، أفراد العائلة المالكة البريطانية وقادة وزعماء ورؤساء وفود رسمية من مختلف دول العالم.

وتولى الملك تشارلز الثالث العرش خلفا لوالدته الملكة اليزابيث الثانية، التي توفيت في الثامن من سبتمبر الماضي.