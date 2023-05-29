دخل الانتخابات بدعم الغرب..الصحف التركية تكشف معلومات صادمة عن كيليتشدار أوغلو

كشفت الصحف التركية اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة عن كيليتشدار أوغلو الذي خسر الانتخابات الرئاسية أمس الأحد.

وجاء في الصحف :"ذهب الانتصار في انتخابات القرن، الذي سيفتح أبواب حقبة جديدة في تركيا ، إلى الرئيس أردوغان".

وأضافت الصحف: "بينما حصل أردوغان على تفويض 52.16٪ من الأمة لمدة 5 سنوات أخرى ، بقي كيليجدار أوغلو ، الذي دخل الانتخابات بدعم من الدول الغربية، منظمة غولن الإرهابية وحزب العمال الكردستاني ، عند 47.84٪".

وكان قد هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وكتب بايدن على تويتر: "مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأعلنت هيئة الانتخابات في تركيا، إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لـ تركيا في ولاية رئاسية ثالثة.