القناة الأولى تجري جولة مع الأطفال من ذوي الهمم في مركز للتأهيل

أجرت الإعلامية لمياء حمدين، جولة مع الأطفال من ذوي الهمم في أحد مراكز التأهيل، في حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى .



وقال طفل: "أزور هذا المكان كل يوم وألعب مع أسامة وزين وأغني، وعندما أكبر، فأنا أحلم بأن أصبح ضابطا في الجيش المصري"، إلى ذلك، قال طفل آخر: "أحب هذا المكان، وأغني كثيرا، وعندما أكبر أتمنى أن أصبح طبيب أسنان".



إلى ذلك، قالت لمياء حمدين: "هناك أماكن كثيرة مستعدة لاستقبال أبنائنا من أجل تعليمهم المهارات والعلاج الوظيفي والتخاطب وأشياء كثيرة حتى يتعاملوا مع الحياة، لذلك، فقد جئنا إلى الأولاد للحديث معهم حول طموحاتهم وذواتهم".



وأضافت: "الدنيا مليانة حاجات حلوة وأحلى ما فيها ولادنا واللي منهم محتاج ايد تساعده خطوة بخطوة، المهم إننا نعدي بيهم لبر الأمان".



