‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط "سيدتين "لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بأسلوب "المغافلة"وإتخاذهما من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما (كارت فيزا بإسم أحدهما - هاتف محمول ملك أحدهما) .

وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما عدد (2) واقعة بذات الأسلوب ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتان ، وإتهموهما بالسرقة.

وكذا ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع بذات الأسلوب .

وضبط (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، لقيامهم بسرقة مواد البناء من داخل موقع إحدى الشركات عملهم بأسلوب "كسر كالون الباب الحديدى"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الوقعة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بأسلوب "قطع الأسلاك" بإستخدام سلاح أبيض حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لقيامه بسرقة ( آخر "يحمل جنسية ذات الدولة") بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض حال سيره بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه .. وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض بالطريق العام.

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة كمية من المشغولات الفضية مختلفة الأشكال من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لإثنين من عملائه "سيىء النية" "تم ضبطهما " ، وبحوزتهما المسروقات عبارة عن (كمية من المشغولات الفضية وزنت 1,550 جرام – مبلغ مالى – ميزان إلكترونى "مستولى عليهم") كما إعترف الأول بإرتكابه واقعة سرقة أخرى بأسلوب "كسر الباب".. وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.