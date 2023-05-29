حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة انسحاب فريق الكرة بنادي الزمالك من البطولة العربية.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك للمشاركة في المرحلة النهائية للبطولة العربية والتي تضم 16 فريقا في الفترة من 20 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الزمالك سيشارك بشكل طبيعي في البطولة العربية، ولا نية للانسحاب من البطولة بسبب أزمة القيد، وأوسوريو مدرب الفريق يضع البطولة في حساباته ويستعد لها.

وأضاف أن اتحاد الكرة لم يفتح باب القيد بشكل استثنائي للزمالك، نظرا لاستمرار مسابقة الدوري قبل انطلاق البطولة العربية يوم 20 يوليو المقبل.

ويلعب الزمالك في مجموعة قوية بالبطولة العربية، مع النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والشباب السعودي، بجانب المتأهل من لقاء الاتحاد المنستيري والمحرق البحريني.