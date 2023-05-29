مبقولش لبناتي لا.. تامر هجرس يكشف عن علاقته بأسرته وأصعب موقف في حياته

كشف الفنان تامر هجرس عن علاقته بمحمد رمضان بعد فيلم الديزل وطريقة تعامله مع بناته واسرته والفنان الذي يتمنى ان يجسد شخصيته في عمل فني جديد

تصريحات تامر هجرس مع عمرو الليثي

حل الفنان تامر هجرس ضيفا في برنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي وكشف عن العديد من اسراره الفنية والشخصية واعلاقته ببعض الفنانين .

كشف هجرس حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان بعد فيلم الديزل، قائلاً "انا معنديش خلاف مع رمضان .. بالعكس أنا بحبه .. وأنا عملت فيلم الديزل جدعنه مني له".a

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.