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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحطم مئات السيارات في الأردن.. تعرف على السبب

صدى البلد

تسببت حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها محافظات الأردن بتساقط غزير للأمطار ونزول حبات البرد بحجم كبير، الأمر الذي أدى إلى تحطم مئات المركبات، إضافة إلى وفاة أحد الأشخاص بعد أن جرفه السيل.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها نتيجة الأحوال الجوية السائدة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي التي قد يتخللها هطول المطر وهبوب رياح محملة بالغبار والأتربة، في أجزاء متفرقة من المملكة وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وبحسب وسائل إعلام، تعاملت كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة يوم أمس مع بلاغ يفيد بانجراف إحدى المركبات داخلها شخصين بعد أن داهمتها السيول في منطقة الشامية بمحافظة العقبة، وفق ما أفاده الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد، عامر السرطاوي لـ"العربية.نت".

وبين العقيد السرطاوي إن فرق الدفاع المدني وشرطة العقبة استجابت للحادثة وعملت على إنقاذ أحد الأشخاص، فيما واصلت البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر، ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر اليوم الاثنين متوفياً.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها بعدم الاقتراب لمجاري السيول والأودية وعدم قطعها سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

وشهدت منطقة أبو نصير وشفا بدران شمال العاصمة عمان تساقطا غزيرا لحبات البرد بحجم كبير الأمر الذي أدى إلى تحطم زجاج مئات المركبات، بالإضافة إلى تضرر الهيكلة "الحديدي" الخارجي للسيارات.

كما تحطم عدد كبير من السخانات الشمسية المتواجدة على أسطح البنايات بفعل حبات البرد الكبيرة، دون تسجيل إصابات تذكر حتى اللحظة.

ودعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الحيطة والحذر من احتمال تشكل السيول خاصة في جنوب وشرق المملكة، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية، وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الإقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

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