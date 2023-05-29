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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يوقع قانون انسحاب روسيا من اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع اليوم، الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"،  نشر الكرملين، اليوم الإثنين، الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.

وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اسطنبول وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط هي: روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا. وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة حتى تصدق دول الناتو على الاتفاقية وتبدأ في تنفيذ هذه الوثيقة بحسن نية".".

وكان الرئيس الروسي قد أصدر، في بداية شهر مايو الحالي، مرسوما حول عزم روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

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