قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2023.. التعليم العالي تكثف جهود مواجهة الكيانات الوهمية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لإطلاق تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تقوم بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة لمواجهة عمليات النصب التي تمارسها الكيانات الوهمية على الطلاب وأولياء الأمور وذلك من خلال لجان الضبطية القضائية .

تكثيف الجهود في كافة المحافظات

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه مع اقتراب تنسيق الجامعات 2023 ، تقوم لجان الضبطية القضائية بالوزارة بتكثيف جهودها لملاحقة الكيانات الوهمية في كافة محافظات الجمهورية.

منح درجات علمية مزيفة

وأضاف "عبد الغفار" أن هذ الكيانات تقوم بالنصب على الطلاب وأولياء الأمور من خلال الادعاء كذبًا بأنها تمنح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، التي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأشار "عادل" إلى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، حيث يتم إتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأوضح أن هذه اللجنة نجحت خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي لـ صدى البلد أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ وهو ما أدي إلى زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

التعرف على قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.