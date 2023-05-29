البارالمبية ومصر الخير تطلقان مبادرة لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل بالمحافظات

اتفقت اللجنه البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى مع مؤسسة مصر الخير برئاسة فصيلة الدكتور على جمعه لإطلاق مبادرة دعم وتأهيل ذوى الهمم فى جميع مناحى الحياه لأدماجهم فى سوق العمل وكذلك دعم القوافل الطبية الخاصه بهم فى جميع ربوع ومحافظات مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام لذوى الهمم بمختلف قطاعاتهم وبناء الإنسان ودمجهم فى المجتمع.



وتم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المبادرة وقام بالتوقيع عليها كلا من الدكتور حسام مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية و الدكتور/ محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للشركة وذلك فى حضور كلا من عماد رمضان أمين الصندوق والدكتوره هويدا مندي المدير التنفيذى للجنه ومن مؤسسة مصر الخير المهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بالمؤسسة .

وتهدف المذكرة الى التعاون بين الطرفين في دعم ابناء الوطن من ذوى الهمم وذلك من خلال إتاحة الفرص لتدريب وتأهيل ذوى الهمم وإدماجهم فى سوق العمل ودعم القوافل الطبية الخاصه بهم فى جميع ربوع ومحافظات مصر وإقامة مشروعات لذوي الاعاقة.



وتم الاتفاق على اتاحة فرص التدريب وتأهيل ابنائنا وادماجهم فى سوق العمل، وكذلك عمل القوافل الطبية الخاصة واقامة مشروعات لذوي الاعاقة فى جميع ربوع ومحافظات مصر.



وتكون اللجنة البارالمبية مسؤولة عن توفير المستفيدين للدورات التدريبية والذين سيتم ادراجهم بسوق العمل وإتاحة الفرص لتدريب وتأهيل ذوى الهمم وادماجهم فى سوق العمل وكذلك دعم القوافل الطبية الخاصه بهم فى جميع ربوع ومحافظات مصر.