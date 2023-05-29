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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الغد.. ارتفاع الحرارة على القاهرة والوجه البحري وأمطار رعدية في سيناء

الطقس غدا في مصر
الطقس غدا في مصر

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويكون الطقس غدا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الانحاء.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة خلال الطقس غدا المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 26  للعظمى والصغرى 19 درجة
جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 24 درجة
شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة

الطقس الطقس غدا حالة الطقس درجات الحرارة

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