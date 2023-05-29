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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: مبادرة البحر الأسود للحبوب مهمة لاستقرار سوق الغذاء العالمية

ابوالغيط يستقبل عبد
ابوالغيط يستقبل عبد الله دشتي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 بمقر الأمانة العامة عبد الله دشتي المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود للحبوب.

و صرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن الأمين العام وجه الشكر الي المنسق الأممي على جهوده وفريقه لتنفيذ المبادرة ميدانيا بالرغم من الظروف السائدة والتعقيدات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أهمية استمرارها لتعزيز استقرار سوق الغذاء العالمية والتي تشهد ارتفاعات مقلقة لأسعار المواد الأساسية.

واستمع الأمين العام باهتمام إلى الشرح المفصل الذي قدمه دشتي حول آليات عمل المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع طرفي النزاع.

وقال المنسق الأممي إن المبادرة منذ إعلانها في يوليو 2022 مكّنت من توفير أكثر من 50 مليون طن من السلع والحبوب في السوق العالمية وقد استفادت الدول العربية من ثلثها، في فترة شهد فيها معروض سلة الغذاء اضطرابات مقلقة بسبب أزمة كوفيد 19 والحرب والجفاف.

كما أعرب أبو الغيط عن تأييده للمبادرة لما لها من أهمية كبيرة في ضمان توفير الحبوب الاساسية للدول الاكثر استهلاكا ومنها دول عربية، متمنيا أن تحظى بدعم أكبر من كافة الاطراف لضمان استمرارها، ومؤكدا في ذات السياق دعم الجامعة العربية لكافة الجهود التي من شأنها تعزيز استقرار سوق الغذاء العالمية وتقليل فجوة الغذاء علي المستوي العالمي.

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