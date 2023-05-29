كانت تخطط لاغتيالات.. إيران تعتقل خلية إرهابية على صلة بـ إسرائيل

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طهران ألقت القبض على مجموعة إرهابية تخطط لاغتيالات مرتبطة بإسرائيل.

وحسب الوكالة الإيرانية، أعلن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، اعتقال خلية إرهابية على صلة بإسرائيل.

وأوضح في تصريح صحفي، أن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت بالتنسيق مع الجهاز القضائي من إلقاء القبض على خلية إرهابية.

وأضاف، أنه تم خلال هذه العملية، اعتقال 14 عنصرًا على صلة بإسرائيل، حيث كانون ينوون تحديد أشخاص لاغتيالهم.

ولم يكشف رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، تفاصيل أخرى عن الخلية أو الأشخاص الذين كانت تخطط لاغتيالها.