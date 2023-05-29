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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة لـ صدى البلد : اجتماع غدا لإنهاء أزمة الاتحاد السكندري

محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، آنه يكن كامل الاحترام والتقدير لكافة المؤسسات الرياضية والأندية والوقوف بجانبها وفق اللوائح والقوانين المُنظمة، ودور الوزارة ليس إدارة كرة القدم في الأندية الشعبية.
                

وحول ملف نادي الاتحاد السكندري، قال وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لصدى البلد آنه سيعقد جلسة طارئة غدا مع مسئولي الاتحاد السكندري لإنهاء كافة الأزمات والمشاكل.

وتابع :" نادي الاتحاد السكندري ناد جماهيري عريق ولديه شعبيه كبيرة ونحترم كيات الاتحاد السكندري وسيتم إنتهاء كافة الأزمات واستمرار المجلس الحالي في عمله.

وعن استقالة محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري والتنسيق مع السيد المحافظ في عدد من الملفات العالقة.

واوصل:" استقالة محمد مصيلحي من منصبه غير مقبولة وسيتم عقد جلسة غدا لإنهاء كافة الأزمات .

وأتم :"الاتحاد السكندري رمز كبير في عدد من الألعاب الرياضية.

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