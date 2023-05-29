بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو (170) مواطنا فلسطينيا من محافظة أريحا والأغوار، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم عقبة جبر، حيث بلغت حالات الاعتقال فيه أكثر من 100، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات في أريحا.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، اليوم الاثنين، أن عمليات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال وتحديدًا في مخيم عقبة جبر، رافقتها عمليات إعدام ميداني، وعمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وأوضح أن قوات الاحتلال استخدمت كافة أنواع الأسلحة، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة، ومن بينهم عائلات شهداء ارتقوا خلال العام الجاري.

ولفت نادي الأسير إلى أن من بين حالات الاعتقال، 22 طفلا، تقل أعمارهم عن (18 عاما) جرى تحويل ثلاثة منهم إلى الاعتقال الإداريّ وهم: موعد عمر الحاج، وعلي بسام الشيخ إبراهيم، وجمال خليل براهمة، ويشار إلى أن الأطفال الثلاثة هم من بين 15 معتقلًا من أريحا، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وبين نادي الأسير، أن عمليات الاعتقال في تصاعد مستمر، والتي تشكل أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي الثابتة والممنهجة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، حيث بلغت مجموع حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 3000 حالة اعتقال.

وأكد نادي الأسير، أن هذه الأرقام لا تعكس فقط تصاعد عمليات الاعتقال، بل أيضًا ما يرافقها من جرائم وانتهاكات ممنهجة ومنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام المنصرم الذي كان أكثر الأعوام دموية منذ 20 عاما.