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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي عسكري يثير الرعب في 3 دول

مخاوف في ٣ دول
مخاوف في ٣ دول

أبلغت كوريا الشمالية اليابان أنها تخطط لإطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، وهو ما قد يكون محاولة لوضع أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في مدار بيونج يانج ، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا، إنه أمر قوة الدفاع الذاتي اليابانية بإسقاط القمر الصناعي أو الحطام، إن وجد ، في الأراضي اليابانية.

وأمر قوات الدفاع الجوي والصواريخ بالتأهب.

وقال خفر السواحل الياباني إن الإشعار الذي تلقاه من سلطات الممر المائي في كوريا الشمالية قال إن الإطلاق سيكون من 31 مايو إلى 11 يونيو، وأن الإطلاق قد يؤثر على المياه في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون بالفلبين.

وأصدر خفر السواحل تحذيرًا للسلامة للسفن في المنطقة بتلك التواريخ بسبب المخاطر المحتملة من سقوط الحطام.

وينسق خفر السواحل الياباني ويوزع معلومات السلامة البحرية في شرق آسيا ، وهو على الأرجح السبب في تلقيه إشعار كوريا الشمالية.

ويتطلب إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء من كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى وهي محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان ينظر إلى عمليات الإطلاق السابقة لأقمار مراقبة الأرض على أنها تجارب صاروخية مقنعة.

وذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن الإطلاق ينتهك قرارات الأمم المتحدة ويشكل "تهديدًا لسلام وسلامة اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".

كانت اليابان بالفعل على أهبة الاستعداد لسقوط حطام الصواريخ من عمليات الإطلاق الكورية الشمالية في وقت سابق من هذا العام، ونشرت أنظمة دفاع صاروخي مثل PAC-3 أرض-جو وصواريخ اعتراضية من طراز SM-3 في جنوب غرب اليابان وفي شرق بحر الصين.

وقال ماتسونو إنه من المحتمل أن يدخل القمر الصناعي أو يمر فوق جزر جنوب غرب اليابان بما في ذلك أوكيناوا ، حيث توجد للولايات المتحدة قواعد عسكرية رئيسية وآلاف من القوات.

من جانبها حذرت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب إذا مضت قدما في خطتها للإطلاق وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية القيام بأي عملية إطلاق باستخدام التكنولوجيا الباليستية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "حكومتنا تحذر كوريا الشمالية بشدة من أي استفزاز يهدد السلام في المنطقة وتحثها على سحب خطة الإطلاق غير القانونية على الفور".

وقالت إن كوريا الجنوبية ستتعاون مع المجتمع الدولي للتعامل بحزم مع أي استفزاز كوري شمالي.

وفي محادثة هاتفية ثلاثية اليوم الاثنين ، وافق المبعوثون النوويون الرئيسيين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على التعاون في رد موحد وحازم على إطلاق قمر صناعي.

وحثوا كوريا الشمالية بشدة على الامتناع عما وصفوه "إطلاق غير قانوني" من شأنه أن يهدد السلام الإقليمي، وفقًا لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية. كما أصدرت اليابان بيانا مماثلا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونج أون تفقد قمرًا صناعيًا للتجسس العسكري تم الانتهاء منه في مركز الفضاء الجوي في بلاده ووافق على خطة إطلاق القمر الصناعي، ولم يحدد إشعار الإطلاق الصادر يوم الاثنين نوع القمر الصناعي.

في الأسبوع الماضي ، أطلقت كوريا الجنوبية المنافسة أول قمر صناعي لها من الدرجة التجارية إلى الفضاء، ومن المحتمل أن يزودها بالتكنولوجيا والخبرة لوضع أول قمر صناعي تجسس عسكري لها في المدار في وقت لاحق من هذا العام وبناء صواريخ أكثر قوة.

ويقول الخبراء إن كيم يريد من بلاده إطلاق قمر صناعي للتجسس قبل كوريا الجنوبية.

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