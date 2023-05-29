شوفت الدنيا بألوان جميلة.. رسالة رومانسية من نيللي كريم لزوجها هشام عاشور

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان هشام عاشور، إذ يحتفل اليوم بعيد ميلاده، ونشرت نيللي مجموعة صور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلّقت نيللي كريم على الصورة قائلة: «شكرا لك على حبك واهتمامك، شكرًا لأني أصبحت أشاهد الدنيا بشكل أوضح وألوان جميلة، شكرًا لأنك تعطيني طاقة إيجابية، كل سنة وأنت طيب».



نيللي كريم :

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نيللي كريم في الصور رفقة زوجها من رحلتهم الأخيرة.

يذكر أن أخر أعمال نيللي كريم مسلسل «عملة نادرة» والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة

جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية،و أحمد عيد،و فريدة سيف النصر، و ندى موسى، و محمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.