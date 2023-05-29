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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فلسطين يصل القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عصر اليوم الاثنين، إلى القاهرة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام تلبية لدعوة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي .

وكان في استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الحكومة المصرية، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، ومستشارو  سفارة دولة فلسطين في القاهرة.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني ونظيره المصري حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والمصري .

ويتضمن جدول أعمال الزيارة، لقاءات ثنائية بين العديد من الوزراء ونظرائهم في مصر، لتتناول سبل تفعيل أعمال اللجنة الفلسطينية المصرية العليا لتعزيز التبادل والتعاون في كافة المجالات بين فلسطين ومصر، وتوقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون بين البلدين في مختلف القطاعات المعنية.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ، ووزير الزراعة رياض عطارى، ووزيرة الصحة د.مي الكيلة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.محمود أبو مويس ، ووزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة ، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري ، إلى جانب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، وعدد من كبار مستشاري رئيس الوزراء في العديد من التخصصات الحيوية .

وأفاد السفير دياب اللوح أن تلبية رئيس الوزراء دعوة شقيقه المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى، وهو يعد الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة والتي عقدت في وقت سابق بشهر أكتوبر لعام ٢٠١٩، وأكد السفير دياب اللوح أن مشاركة تسعة حقائب وزارية في هذه الزيارة الرسمية تدّلل على حرص دولة فلسطين على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع جمهورية مصر العربية ودوام التنسيق الثنائي لتحقيق الافادة القصوى وتبادل الخبرات في شتّى المجالات ذات الصلة.

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