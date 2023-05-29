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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يلتقي وفداَ من منظمة أورنج كورنرز الهولندية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يلتقى وفد منظمة أورنج كورنرز

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وفدا من منظمة أورنج  كورنرز التابعة للسفارة الهولندية بالقاهرة، وكذلك ممثلي شركة ENROOT  للتنمية؛ لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال ريادة الأعمال، وذلك في إطار  فتح آفاق التعاون الدولي، والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، وبحضور الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور علي عبد اللاه مدير مركز الخدمة العامة؛ لدعم رواد الأعمال بكلية الزراعة.

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ورحب الدكتور أحمد المنشاوي، بالوفد معرباً عن سعادته بالتعاون مع كبرى الجامعات، والمؤسسات العالمية في مختلف المجالات سواء في قطاعات التعليم و البحث العلمي، أو ريادة الأعمال.

وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على  دعم ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، و تبنى الكثير من المشاريع الصغيرة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن الجامعة نجحت خلال الأعوام الماضية في عقد الكثير من الشراكات مع مختلف الجامعات، والمؤسسات على المستوى الإقليمي و الدولي، موضحا أن اللقاء تضمن بحث أطر التعاون ما بين جامعة أسيوط و منظمة أورنج كورنرز؛ فيما يتعلق بدعم رواد الأعمال، و التبادل الطلابي، والبرامج التعليمية، و المنح.

وأضاف أن منظمة أورنج كورنرز الهولندية تهدف إلى توفير التدريب والإمكانيات وشبكات التواصل الفعال لرواد الأعمال الشباب ؛ لكي يستطيعوا إنشاء أعمالهم، ويعملوا على تنميتها ، وتوفير المنح اللازمة؛ لاستكمال تلك المشروعات.

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