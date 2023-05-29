نظارة شمس تتسبب في حريق ودمار سيارة | صور

مع ارتفاع درجات الحرارة وإخراج البريطانيين لمظلاتهم ، أصدرت فرق الإطفاء تحذيرًا صارخًا بعد أن تسبب زوج من النظارات الشمسية في اندلاع حريق دمر سيارة.

كشفت الصور المروعة كيف تسبب زوج من النظارات الشمسية دون رقابة داخل سيارة في نوتنغهامشاير في نشوب حريق أدى إلى ذوبان الجزء الداخلي للسيارة.

نظارة شمس تتسبب في حريق ودمار سيارة

عززت الظلال أشعة الشمس ، ما أدى بعد ذلك إلى إذابة لوحة القيادة وجزء من حجرة المحرك.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم استدعاء الحماية المدنية إلى مكان الحريق يوم السبت في الساعة 5.05 مساءً في Nuthall ، ومنذ ذلك الحين أصدرت تحذيرًا لسائقي السيارات بشأن عدم ترك أشياء عاكسة داخل سيارتك في الشمس.

وأوضحت الحماية المدنية في تحذيرها “ في وقت سابق ، شاهدنا حريقًا تسبب فيه ترك النظارات الشمسية على لوحة القيادة، لذا تأكد من إبعاد الأجسام العاكسة عن أشعة الشمس المباشرة”.