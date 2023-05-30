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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشاهد صادمة لحيوانات تنذر بعودة عبدة الشيطان إلى قرية بريطانية.. ما القصة؟

مشاهد لحيوانات تنذر
مشاهد لحيوانات تنذر بعودة عبدة الشيطان إلى قرية بريطانية

أثارت مشاهد جديدة صادمة لخروف مخاوف بشأن عودة عبدة الشيطان إلى قرية برامشو الخلابة وصاحبة الكثير من الألغاز الغامضة والمروعة في مقاطعة هامبشاير بالمملكة المتحدة. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أمس الإثنين، وجد المزراع باتريك لانجداون، 66 عاما خروفا عمره 10 أسابيع مذ..ب..وح من حلقه ومرسوم على جسده رموز شيطانية ملقي بجوار بركة على بعد ميلين من منزله. 

عبدة الشيطان في بريطانيا 

وأعرب القرويون عن مخاوفهم من عودة عبدة الشيطان والعاملين في الأسحار إلى قريتهم التي كانت معرضة لمشاهد حيوانية غريبة على مدار السنوات الماضية خاصة في عام 2019. 

ولفت التقرير إلى أنه عثر في يناير 2019م في منطقة ستاجبري هيل بـ نيو فورست، هامبشاير على قلوب حيوانات وسط شموع توحي أيضا أنها كانت جزءا من طقوس شيطانية. 

وأشار التقرير إلى أن الواقعة المروعة حدثت بالقرب من كنيسة في هامبشاير بعد أن كشف عنها قسا محذرا من الطقوس الشيطانية التي تضمنت أيضا وضع قطة وثعلب ميتين بداخلها. 

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