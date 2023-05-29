سيدة تعثر على وجه الرئيس السادس عشر لـ أمريكا فى ثمرة فاكهة

أصيبت سيدة أجنبية بحالة من الذهول عندما وجدت وجه الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية على ثمرة فاكهة أمامها.

أظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الاثنين، ملامح وجه تشبه بصورة وُصفت بـ “الكبيرة” بوجه الرئيس أبراهام لنكولن.

وأثارت الصورة التي نشرتها السيدة التي لم يكشف عن اسمها حالة من لفت الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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واتفق الكثيرون في رأي السيدة بإن وجه يشبه الرئيس أبراهام لنكولن موجود على القشرة الخارجية لثمرة الموزة.

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيه وجه رؤساء أو شخصيات مهمة على قشور فواكه أو خضروات أو حتي

لحوم، كما ظهر من قبل وجه يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شريحة لحم تباع بأحد المحال التجارية.

أبراهام لنكولن