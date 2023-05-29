بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

لُم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 بعد فراق دام 46 عاما بسبب تخلي والدتهن عنهن بعد انفصالها عن والدهم وعدم سؤاله أيضا فقررت تركهن وأخذ الطفلة الذي كانت تبلغ من العمر سبعة أشهر فقط معها.

تركت الأم أطفالها في الشقة بمفردهن دون أي طعام أو شراب أو وسيلة تدفئة، فطلب أختهم الكبري دار الرعاية الاجتماعية لرعايتهن ثم هربت، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأحد.

تفاصيل

وقالت باربرا لين إنها ستحكي قصتها وشقيقتها في كتاب عن قريب بسبب ما تعرضن له من إساءات من أسر متبنية كمن كان يرفع عليهن السلاح أو اعتداءات داخل دور الأيتام.

وأضافت السيدة التي تعمل مستشارة وتعيش في ولاية فيرجينيا الأمريكية أنها لم تتعرض لصدمة نفسية من الوقت الذي قضته في دار الأيتام، منبهة: " كنت مع أخوات أحبوني ودللوني ولم أفتقد أمي".

بدأت السيدة في البحث عن شقياتها منذ أن كان عمرها 5 سنوات من خلال الاتصال بالأرقام الموجودة في دفتر الهاتف بأي شخص آخر اسمه من آخر اسمها، وزاد بحثها بعد وفاة والدها بالتبني عام 2014.

ومنذ لم شمل السيدة بشقيقاتها، فقدت 4 منهن بسبب إصابتهن بسرطان الرئة.

باربرا لين

لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا..قصتهن مؤثرة

لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا..قصتهن مؤثرة

لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا..قصتهن مؤثرة



