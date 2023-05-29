عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

لم شمل سيدة بـ شقيقاتها
لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا..قصتهن مؤثرة

لُم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 بعد فراق دام 46 عاما بسبب تخلي والدتهن عنهن بعد انفصالها عن والدهم وعدم سؤاله أيضا فقررت تركهن وأخذ الطفلة الذي كانت تبلغ من العمر سبعة أشهر فقط معها. 

تركت الأم أطفالها في الشقة بمفردهن دون أي طعام أو شراب أو وسيلة تدفئة، فطلب أختهم الكبري دار الرعاية الاجتماعية لرعايتهن ثم هربت، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأحد. 

تفاصيل 

وقالت باربرا لين إنها ستحكي قصتها وشقيقتها في كتاب عن قريب بسبب ما تعرضن له من إساءات من أسر متبنية كمن كان يرفع عليهن السلاح أو اعتداءات داخل دور الأيتام.  

وأضافت السيدة التي تعمل مستشارة وتعيش في ولاية فيرجينيا الأمريكية أنها لم تتعرض لصدمة نفسية من الوقت الذي قضته في دار الأيتام، منبهة: " كنت مع أخوات أحبوني ودللوني ولم أفتقد أمي".

بدأت السيدة في البحث عن شقياتها منذ أن كان عمرها 5 سنوات من خلال الاتصال بالأرقام الموجودة في دفتر الهاتف بأي شخص آخر اسمه من آخر اسمها، وزاد بحثها بعد وفاة والدها بالتبني عام 2014. 

ومنذ لم شمل السيدة بشقيقاتها، فقدت 4 منهن بسبب إصابتهن بسرطان الرئة. 

مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 14.. لم شمل أسرتي نادين وآدم وشريف وسلمى

إسلام من ذوي الاحتياجات الخاصة متغيب عن منزله بالإسكندرية وأسرته تستغيث بأهل الخير

 باربرا لين

 

لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا..قصتهن مؤثرة 

 

لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا..قصتهن مؤثرة 

 

لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا..قصتهن مؤثرة 


 

شمل إساءات أسر متبنية دور الأيتام ولاية فيرجينيا سرطان الرئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

ترشيحاتنا

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

آيفون الغلابة .. موبايل Realme بنفس شكل ومميزات iPhone بربع الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ