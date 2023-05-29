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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سارقة تجر ضابطة بريطانية من شعرها وتسحلها على الأرض.. تفاصيل

لصة تجر ضابطة بريطانية
لصة تجر ضابطة بريطانية من شعرها

انتقد اتحاد الشرطة البريطانية ضابطا في مدينة ميت، اليوم الاثنين، بسبب سماحه للصة مشتبه بها بسحب شرطية من شعرها ورميها تجاه الحائط في هجوم أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

ظهر في مقطع الفيديو الذي أثار ضجة في بريطانيا سحب امرأة غاضبة تبلغ من العمر 26 عاما  لـ ضابطة من شعرها  في ويلسدن، شمال شرق لندن بينما يتوسل زميلها الشرطي مرارا وتكرارا للصة بتكراره "سيدتي" في محاولة فاشلة لتهدئتها.

 

لصة تجر ضابطة بريطانية من شعرها 

وأوضح اتحاد الشرطة البريطانية أن ردة فعل الضابط بشأن ما حدث مع زميلته دليل على خوف الضباط من التداعيات لاستخدام القوة اللازمة للقبض على المجرمين العنيفين.

 

 وأضاف كين مارش، شرطي في شرطة ميتروبوليتان ورئيسًا لاتحاد شرطة العاصمة: "ما حدث يغذي تصور الجمهور للشرطة، وتحفظ زملائي على التعامل مع الأمور بحزم فيما يتعلق بالشكاوى والتشهير ضد أنفسهم”.

لصة تجر ضابطة بريطانية من شعرها 
لصة ضابطة سحل ضابطة

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