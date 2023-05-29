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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. اعتماد قروض سكنية بقيمة 1.6مليار درهم ضمن مبادرة الشيخ زايد

صدى البلد

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وقال نائب رئيس الدولة "اعتمدنا اليوم موافقات قروض سكنية جديدة لـ 2000 مواطن بقيمة 1.6 مليار درهم ضمن برنامج زايد للإسكان".

كان برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، قد اعتمد في مارس الماضي الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي شملت 550 قراراً سكنيا تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية بقيمة 435.75 مليون درهم ، وفقا لـ"وام".

ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2022، إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة "2022-2026" بتكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.

يذكر أنه منذ تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في عام 2006 وحتى الربع الأول من العام 2023، وصل إجمالي قيمة التسهيلات والمساعدات الإسكانية الحكومية التي تم تقديمها قرابة 39 مليار درهم، بما يتجاوز 63 ألف قرار دعم.

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