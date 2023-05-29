بعد فوزه بانتخابات الرئاسة التركية.. المستشار الألماني يدعو أردوغان لزيارة برلين

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم "الإثنين"، إنه دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى زيارة برلين وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وقال المتحدث باسم شولتس في بيان، إن “ألمانيا وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي الناتو، تريدان منح التعاون بين الحكومتين زخماً جديداً، والتفاهم بشأن أولويات مشتركة”.

واضاف أنه “بناء على ذلك تمت دعوة أردوغان لزيارة برلين“.

وهنأ المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس التركي، أمس رجب طيب أردوغان، علي فوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

وكتب شولتس، في تغريدة على “تويتر”، “ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان وثيقان، وشعبنا واقتصاداتنا متشابكة بشدة.. تهانينا للرئيس أردوغان، نريد معًا دفع جدول أعمالنا المشترك بقوة دفع جديدة!”.